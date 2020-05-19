Минпромторг: цены на маски в России будут снижаться

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов считает, что стоимость масок в стране будет падать.

Отвечая на вопрос о том, вернутся ли цены на маски до прежних 5-7 рублей, замглавы Минпромторга заявил в эфире канала «Россия 24», что цены на это средство индивидуальной защиты упадут до этого значения, когда пандемия коронавируса в России спадет на нет.

По словам Евтухова, после пандемии маски не будут пользоваться спросом. Он также добавил, что запущенное сейчас производство позволит наладить выпуск масок «в гораздо большем количестве», чем было до этого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предлагают ввести пособие на маски и перчатки. Выплачивать пособие НРК предлагает каждый месяц до окончания пандемии. В некоторых случаях выплату пособий можно заменить бесплатно выдачей средств индивидуальной защиты гражданам.