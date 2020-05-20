В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени занимает лечение от коронавируса

Число зараженных в стране выросло до 308 705 человек. Фото: Pixabay

Число зараженных в стране выросло до 308 705 человек. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевание коронавирусом в легкой форме длится около двух недель, в тяжелой — более четырех-пяти недель.

При этом пациенты с легкой формой COVID-19, как правило, не госпитализируются и лечатся амбулаторно, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

При тяжелой форме болезни с развитием дыхательной недостаточности, дистресс-синдрома, а также при наличии хронических заболеваний продолжительность болезни может составлять более 4-5 недель.

В ведомстве отметили, что окончательные выводы делать можно только после отрицательных результатов теста ПЦР.

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 308 705 человек, 2972 погибших, выздоровели 85 392 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 999 235 человек. Скончались 325 125 человек, при этом 1 970 686 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.