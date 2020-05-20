Владелец «Розового кролика» после продажи сети займется интернет-магазином

Основатель сети магазинов для взрослых «Розовый кролик» Максимилиан Лапин сконцентрируется на развитии гипермаркетов и интернет-торговли. Сеть магазинов в Петербурге, Москве и Крыму владелец решил продать на фоне пандемии коронавируса.

Продать магазины основатель вынужден из-за последствий COVID-19. В условиях пандемии доходы упали, а необходимость платить зарплаты и аренду осталось. Некоторые арендаторы сделали скидку в 30-50%, другие в поддержке отказали. Помощь от государства магазины укрепления семьи также не получили.

«Сконцентрируюсь на интернет-торговле. Мы понимаем и видим, что будущее за онлайн-продажами. Надо двигаться в этом направлении. Я хочу расширять ассортимент, добавить экотовары, биотовары, экологически чистые продукты, бытовую химию и косметику. Сделать это проще в формате гипермаркета», — рассказал gazeta.spb.ru Максимилиан Лапин.

Лапин отмечает, что сейчас возможности для бизнеса есть. Многие игроки уходят с рынка: закрываются мелкие и средние магазины, сети терпят проблемы. Деньги, вырученные с продажи офлайн-точек, бизнесмен рассчитывает направить на развитие гипермаркетов и интернет-торговли. Интерес к магазинам, по его словам, уже проявляют.

«Много интересантов к бизнесу, в том числе даже из шоу-бизнеса», — рассказал основатель сети «Розовый Кролик» gazeta.spb.ru.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, на продажу выставлены 34 офлайн-магазина «Розовый Кролик» в Петербурге, Москве и Крыму. Общая их стоимость оценивается в 271 млн рублей. Продажу планируется осуществить по системе франшизы с гарантированным доходом. Новый владелец фактически станет партнером холдинга Pinkrabbit. Основатель сети Максимилиан Лапин продолжит развивать интернет-магазин, тренинг-центр, парк развлечений 18+ и Pinkrabbit House, в который входят магазин, гипермаркет и бар.