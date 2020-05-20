Основатель сети «Розовый кролик» продает магазины из-за пандемии

Основатель сети магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» Максимилиан Лапин продает бизнес. Причиной этого стали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Лапин продает 34 офлайн-магазина в Петербурге, Москве и Крыму. Общая их стоимость составляет 271 млн рублей, пишет «Мойка78». Приобрести их можно пакетами — петербургские, московские и крымские магазины отдельно.

Новый владелец станет партнером холдинга PINKRABBIT и получил поддержку от центрального офиса компании.

Гипермаркеты «Розовый кролик», интернет-магазин, тренинг-центр, парк развлечений 18+ и PINKRABBIT House Максимилиан Лапин продолжит развивать лично.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса дала возможность для расцвета киберсекса. Технологии позволяют партнерам чувствовать друг друга на расстоянии.