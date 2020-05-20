В Петербурге прекращено дело в отношении заведующей детского сада

В Петербурге прекращено дело в отношении заведующей детского сада
Руководительница детсада наняла на работу брата, который фактически своих обязанностей не исполнял. Фото: pixabay.com

Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное преследование заведующей детского сада в Петроградском районе, назначив женщине штраф в размере 20 тысяч рублей.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, нарушительница наняла на работу своего брата, который должен был следить за техническим состоянием здания детсада, но мужчина свою работу не исполнял, числясь в штате фиктивно. Тем не менее, ему была начислена зарплата, премии и отпускные на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

Кроме того, женщина потратила большую часть средств на нужды детского сада и подарки для работников учреждения. Учитывая все обстоятельства, уголовное дело в отношении заведующей было прекращено, она должна лишь выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили случай мошенничества при реализации нацпроекта.

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