Апрельская погода возвращается в европейскую часть России

Ближайшие три дня жителям центральных регионов европейской части России придется потерпеть апрельскую погоду.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Апрельская погода разгуляется на территории Москвы и других регионов центра европейской части страны.

По словам метеоролога, сейчас в этой части страны происходит ситуация, соответствующая выражению «закрой окно, не май месяц». Вильфанд заявил, что текущая погода соответствует, скорее первой половине апреля, чем маю.

Так, с 21 по 23 мая в европейской части страны ждут похолодание на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

Синоптик добавил, что тепло начнет постепенно возвращаться после 25 мая, хотя будет по-прежнему прохладно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тепло может не вернуться в Петербург до конца мая.