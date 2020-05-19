Тепло может не вернуться в Петербург до конца мая

Холодная погода задержится в Петербурге до 25 мая. Не исключено, что последние дни месяца также не будут теплыми.

До середины третьей декады в городе сохранятся переменная облачность, дожди и относительно низкий температурный фон.

«Май весь холодный. Все говорит о том, что он попадет в тройку самых холодных в XXI веке», — рассказал gazeta.spb.ru ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В этом году температура воздуха в мае ниже нормы. В первой половине месяца Петербург оказался во власти циклонов и облачных вихрей. Вместе с ними в город пришли небольшие, но неприятные осадки в виде дождя и снега. Погодные тенденции сохраняются во второй половине. Во вторник, 19 мая, город оказался под влиянием тыловой части циклона. Воздух прогрелся до 12-14 градусов тепла, что, по словам Михаила Леуса, на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Местами возможны дожди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петербург 19 мая надвигается гроза. Горожанам советуют закрыть все окна и двери, воздержаться от телефонных разговоров и по возможности не пользоваться радио и телевизорами.