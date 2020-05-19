Спасатели предупреждают жителей Петербурга о надвигающихся грозах

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», а владельцам мобильных телефонов — по номеру «101» или «112». Фото: pixabay.com

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», а владельцам мобильных телефонов — по номеру «101» или «112». Фото: pixabay.com

Городское управление МЧС предупреждает жителей Северной столицы о надвигающихся грозах во вторник, 19 мая, ссылаясь на данные метеорологов.

Спасатели напоминают, что во время непогоды лучше находиться дома, закрыть все окна и двери, а в случае проживания в частном доме — дымоходы и вентиляцию. Кроме того, МЧС рекомендует воздержаться от телефонных разговоров, поскольку молния может попасть в линию электропередач.

Также не стоит пользоваться электрическими гаджетами, радио и телевизорами. Любые металлические предметы представляют опасность, также как водостоки, антенны и электропровода. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно позвонить по номеру «101» или «112» со смартфона, а с городского телефона — «01».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая погода ждет петербуржцев в первый месяц лета.