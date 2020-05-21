Турция отказалась принимать российских туристов в июне

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна временно не будет принимать путешественников из стран, где плохая ситуация с коронавирусом. Россия попадает под ограничения.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова министра, турсезон в Турции пока начнется с внутреннего туризма. Сейчас власти будут смотреть на обстановку с коронавирусом в странах, откуда они ждут поток туристов.

«Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом», — заявил Фахреттин Коджа.

Движение по стране для жителей Турции пока будет ограничено — придется использовать мобильное приложение для получения специального кода.

«Если у человека будет выявлен риск заражения коронавирусом, то ему откажут в разрешении на поездку», — добавил министр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция готовится принять иностранных туристов уже 20 мая. Границы откроют для граждан 31 страны, включая россиян.