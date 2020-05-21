В 32 населенных пунктах Ленобласти выявили коронавирус

В 32 населенных пунктах Ленобласти выявили коронавирус
В Ленобласти 2 тыс. 269 человек заразились коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

За последние сутки в Ленинградской области подтвержден 61 случай коронавируса. Зараженных выявили в 32 населенных пунктах.

Общее число заболевших достигло 2 тыс. 269. Выздоровели 845 пациентов, скончались восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб в четверг, 21 мая.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Сланцевском и Тосненском районах.

Зараженных выявили в Пикалево, Мозолево-1, Большой Вруде, Мурино, Сертолово, пгт им. Свердлова, Коркино, Выборге, Гатчие, Сяськелево, Кингисеппе, Отрадном, Мге, Тосно и других населенных пунктах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки подтвердили пять смертей от коронавируса нового типа.

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