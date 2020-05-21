Жертвами коронавируса в Петербурге стали пять пенсионеров с хроническими болезнями

Жертвами коронавируса в Петербурге стали пять пенсионеров с хроническими болезнями
Еще пять человек скончались от коронавируса в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге подтверждены еще пять смертей от коронавируса нового типа. Все умершие старше 68 лет и имели множество хронических заболеваний.

Жертвами COVID-19 стали четыре женщины 68, 69, 85 и 88 лет и 73-летний мужчина. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, включая гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и мочекаменную болезнь.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ установила, что к смерти зараженных привела двусторонняя пневмония. Её появление спровоцировала коронавирусная инфекция.

«Это случаи, которые рассмотрела комиссия по анализу летальных исходов. Они все умерли во второй половине апреля», — пояснили gazeta.spb.ru в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В ведомстве уточнили, что медиков среди умерших не было. Последняя смерть медицинского работника от коронавируса подтверждена накануне, 20 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с начала пандемии по официальным данным скончались 104 человека. В городе подтверждено более 12,2 тыс. случаев коронавируса.

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