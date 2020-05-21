В Петербурге скончались пять человек с коронавирусом

В Петербурге скончались пять человек с коронавирусом
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Петербурге подтверждены пять смертей от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в четверг, 21 мая.

Информация о возрасте, наличие хронических заболеваний и характере деятельности умерших пока не поступала.

С начала пандемии в городе по официальным данным скончались 104 человека.

Заразились коронавирусом более 12,2 тыс. петербуржцев. Прирост за последние сутки составил 408 случаев.

Выздоровели за весь период 2 тыс. 661 человек. За последние сутки из медучреждений выписали 181 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире по данным Университета Джонса Хопкинса к 21 мая подтверждено более 5 млн случаев заражения. Лидируют по количеству заболевших США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания.

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В Петербурге скончались пять человек с коронавирусом