В Петербурге еще 408 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 408 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных достигло 12 тыс. 203. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в четверг, 21 мая.

С начала пандемии в городе зарегистрированы 104 смерти от коронавируса (+ 5 за сутки). Выздоровели за весь период 2 тыс. 661 человек (+181).

Тесты на коронавирус за последние сутки сдали 13 тыс. 766 петербуржцев. На карантине остаются более 3 тыс. человек, из них 158 — в обсерваторе, 745 — на самоизоляции, 2 тыс. 111 — контактные.

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире подтверждено более 5 млн случаев заражения. Лидируют по количеству заболевших США, Россия и Бразилия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали 7 тыс. 289 человек.