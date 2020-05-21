Навка вылечилась от коронавиурса, Песков остается в больнице

Навка вылечилась от коронавиурса, Песков остается в больнице
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka

Жену пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку выписали из больницы. Фигуристка рассказала о своем самочувствии после перенесенного COVID-19.

По словам фигуристки, сейчас она чувствует себя хорошо. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, Навка заявила, что последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Она также добавила, что ее супруг идет на поправку, но еще остается в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Навка поделилась снимками из больницы. Спортсменка заявила, что переносит болезнь легче своего супруга.

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