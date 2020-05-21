Роспотребнадзор рассказал, как дети будут отдыхать в лагерях

Роспотребнадзор рассказал, как дети будут отдыхать в лагерях
Фото: pixabay.com

Им позволят не носить все время маски, но нужно будет ввести ограничения.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила, что ведомство разработало рекомендации по организации летнего отдыха детей во время пандемии коронавируса. При составлении правил эксперты опирались на опыт коллег из зарубежных стран. Во-первых, сотрудники лагерей должны следить за чистотой и состоянием детей. Во-вторых, между ребятами должна соблюдаться дистанция.

Отмечается, что при этом дети будут отдыхать без масок. Попова надеется, что отдых выдастся полноценным.

Напоминаем, что дети заболевают коронавирусом, но обычно переносят его в легкой форме. На данный момент в России зарегистрировано более 317 тысяч зараженных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что летние лагеря в России могут открыть в июле. Министерство просвещения дало рекомендацию по возобновлению оздоровительной летней компании в России.

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