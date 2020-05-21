Кардиолог назвала самые опасные продукты для сердца

Она заявила, что очень важно правильно питаться, чтобы быть здоровым.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем рассказала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. Она перечислила продукты, которые негативно влияют на состояние сердца. Наиболее опасными она назвала те, в которых содержится много сахара – сладости, хлебобулочные изделия и прочие. Кореневич объяснила, что организм нуждается в медленных углеводах, то есть черном хлебе, коричневом рисе, бобовых, овощах и фруктах. Она отметила, что раньше люди питались правильно и не знали, что такое сахарный диабет или другие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Как помочь своему организму? Сократите до минимума употребление тортов, мороженого, конфет, чипсов, пирожных, картофеля-фри»,

— посоветовала врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец попытался пронести чемодан продуктов мимо кассы, помешали росгвардейцы.