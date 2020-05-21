В пятницу погода в Петербурге пойдет на лад

Погода в Северной столице после долгого пребывания во власти холодных циклонов, кажется, начинает налаживаться.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую пятницу, 22 мая, петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода, осадков, к счастью, не ожидается. Температура воздуха в ночное время опустится до +2…+2 градусов, а днем воздух прогреется до +10…+12 градусов.

Ветер пока что остается холодным, северный и северо-восточный, он будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Усиления ветра не предвидится. Атмосферное давление стабильное. В течение выходных погода продолжит налаживаться, станет еще теплее, до +15 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уверенного потепления в Санкт-Петербурге можно ожидать лишь в конце мая, после 25 числа. Последний месяц весны в этом году определенно стал одним из самых холодных за прошедшие 20 лет.