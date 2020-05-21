Рубль начинает уверенно укрепляться

Главные российские фондовые индексы также прибавили: индекс Мосбиржи вырос на 1,4 процента, а индекс РТС — почти на 2,5 процента. Фото: pixabay.com

Главные российские фондовые индексы также прибавили: индекс Мосбиржи вырос на 1,4 процента, а индекс РТС — почти на 2,5 процента. Фото: pixabay.com

Курс рубля последнее время показывает положительную динамику. Так, в среду, 20 мая, отечественная валюта показывала уверенный рост по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Вероятно, на укрепление рубля сказывается стабилизация ситуации с нефтью. В первой половину дня доллар опустился ниже 72 рублей и составлял 71,82 рубля, а евро преодолел отметку в 79 рублей, опустившись до 78,58 рублей.

При этом рост рубля, в отличие от более ранних торгов, отмечается на протяжении всей сессии, а не только в начале. Российская валюта сейчас уверенно держит курс на возвращение к докризисным значениям. Напомним, что резкое падение произошло в начале марта, с распространением коронавируса и провалившейся сделки ОПЕК+ по нефти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне, как оказалось, платят за газ больше, чем иностранцы, которым поставляют его транзитом.