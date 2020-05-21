Петербуржцы начали лучше соблюдать режим самоизоляции

Тем не менее, днем индекс снова был крайне плох.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекса». В Санкт-Петербурге в этот четверг индекс самоизоляции опускался до 1,7 баллов – это было днем, когда граждане ездили на работу или по другим делам. Ближе к вечеру ситуация улучшилась – индекс составлял к восьми часам 3,1 балла. Такая же примерно ситуация в Москве, а вот другие города справляются лучше.

Лучшем режим самоизоляции соблюдают жители Мурманска, Архангельска и Пскова, а также Петрозаводска и Великого Новгорода. Напоминаем, что с 12 мая в Северной столице объявлен масочный режим, так что гражданам нельзя появляться в общественных местах без маски и перчаток.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Toyota в Петербурге теперь выпускает не только машины, но и средства защиты. Сейчас на заводе изготавливают защитные пластиковые экраны и тканевые маски для лица. Первые партии продукции были переданы Роспотребнадзору и петербургскому Центру волонтеров.