ОСК, несмотря на коронавирус, все равно собирается переезжать в Петербург

Он запланирован на июль 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщает «Мойка78». Несмотря на то, что в городе не особо благополучная эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) собирается переезжать в Санкт-Петербург. Ожидается, что переезд состоится уже через месяц – в июле 2020 года. В процессе планируют потратить 1,4 миллиарда рублей. Ранее утверждалось, что ОСК откроется на улице Антоненко, а рабочие офисы расположатся на улице Марата. Работать в Санкт-Петербург переедут 350 сотрудников компании.

Решение о переезде объяснили тем, что в Северной столице сосредоточены основные верфи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ОСК с Полтавченко во главе переедет в бизнес-центр на Васильевском острове. На данный момент ОСК арендовала более шести тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Сенатор».