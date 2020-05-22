В России вырос спрос на бюджетные смартфоны во время COVID-19

Эксперты изучили спрос на смартфоны в феврале-апреле этого года и выяснили, какие устройства пользовались наибольшим спросом в это время.

Так, эксперты Яндекс.Маркета использовали в своем исследовании данные о переходах пользователей в интернет-магазины. Они сравнили десять наиболее популярных смартфонов февраля с апрельским рейтингов. Напомним, что в апреле большинство россиян были на самоизоляции по коронавирусу.

Результаты показали, что в апреле покупателей чаще интересовали более бюджетные модели мобильных устройств. К середине весны, на которую пришелся пик эпидемии вируса, из «десятки» выбыли Samsung Galaxy S10e 6 ГБ+128 ГБ (средняя стоимость — около 45 тысяч рублей) и Galaxy A50 64 ГБ (средняя стоимость — около 17 тысяч рублей). В рейтинге их заменили более дешевые Galaxy A71 6 ГБ + 128 ГБ и Galaxy, которые стоят около 30 и девяти тысяч рублей соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы способы повысить качество работы смартфона.