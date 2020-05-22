Заявление об угоне иномарки вывело полицейских Петербурга на виновника смертельного ДТП

Заявление об угоне иномарки вывело полицейских Петербурга на виновника смертельного ДТП
Сбивший женщину молодой человек уже имеет судимость за нарушение ПДД. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, насмерть сбившего женщину в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Вечером 20 мая в отделение полиции Кировского района поступило заявление от 23-летней местной жительницы об угоне красного автомобиля «Чери Тига». При этом за час до обращения стало известно, что на Счастливой улице эта же машина сбила женщину, а водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая позже скончалась в больнице от полученным травм.

Розыск автомобиля привел правоохранителей во двор одного из домов по проспекту Народного Ополчения. Полицейские опросили заявительницу и выяснили, что она солгала. Её попросил это сделать 25-летний муж, который и сбил женщину. Узнав о страшном ДТП, девушка испугалась и рассказала об угоне. Виновника смертельной аварии задержали, и он оказался уже судим по аналогичной статье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении его супруги, совершившей заведомо ложный донос.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователя МВД Северной столицы подозревают в получении особо крупной взятки.

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