Заявление об угоне иномарки вывело полицейских Петербурга на виновника смертельного ДТП

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, насмерть сбившего женщину в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Вечером 20 мая в отделение полиции Кировского района поступило заявление от 23-летней местной жительницы об угоне красного автомобиля «Чери Тига». При этом за час до обращения стало известно, что на Счастливой улице эта же машина сбила женщину, а водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая позже скончалась в больнице от полученным травм.

Розыск автомобиля привел правоохранителей во двор одного из домов по проспекту Народного Ополчения. Полицейские опросили заявительницу и выяснили, что она солгала. Её попросил это сделать 25-летний муж, который и сбил женщину. Узнав о страшном ДТП, девушка испугалась и рассказала об угоне. Виновника смертельной аварии задержали, и он оказался уже судим по аналогичной статье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении его супруги, совершившей заведомо ложный донос.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователя МВД Северной столицы подозревают в получении особо крупной взятки.