В Киришах мужчина обнаружил труп в своей квартире

В Киришах мужчина обнаружил труп в своей квартире
Мужчина сообщил, что в его кровати труп. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области 45-летний мужчина обратился в полицию через службу 112 и сообщил, что в его квартире лежит труп.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело 67-летнего пенсионера. Мужчина получил ранение в живот и открытую черепно-мозговую травму. Выяснилось, что погибший — отец заявителя.

Сам заявитель обнаружен пьяным с проникающим колото0резанным ранением передней брюшной стенки. В тяжелом состоянии его госпитализировали в одну из больниц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению задержан мужчина 1975 года рождения. Полиция полагает, что он с ножом напал на пенсионера во время пьяной ссоры. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

«В связи с плохим самочувствием, 21.05.2020 в 19:00 мера пресечения подозреваемому судом изменена на домашний арест», — уточнили в МВД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стачек мужчина получил ножом в живот от собутыльника.

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