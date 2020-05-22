России предрекают череду карантинов до 2021 года

Пока что предпосылок для худших сценариев нет. Фото: pixabay.com

Пока что предпосылок для худших сценариев нет. Фото: pixabay.com

Американские экономисты представили четыре сценария развития ситуации с COVID-19 в России и последствия пандемии для страны.

В частности, эксперты Boston Consulting Group (BCG) считают, что до конца 2021 года Россию ждут повторные вспышки эпидемии и, как следствие, ужесточение ограничительных мер. В таком случае, падение ВВП может составить 7-10%. Наиболее благоприятный сценарий ограничивается первой волной и отразится на снижение ВВП на 4-6%, передает РБК.

Третий вариант предполагает, что в России остановится промышленное производство и экономика окажется в глубоком кризисе, что приведет к сокращению ВВП на 10-15%. Четвертый, самый пессимистичный вариант развития событий является многолетней рецессией экономике во всем мире, однако специалисты сомневаются в возможности его реализации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рубль начинает укрепляться по отношению к доллару и евро.