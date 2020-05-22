У футболиста Павла Погребняка выявили коронавирус

Все участники клуба «Урал», а также тренерский состав и персонал команды прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. У нападающего Павла Погребняка результат оказался положительным.

О случившемся сообщили в пресс-службе екатеринбургского футбольного клуба. К счастью, болезнь у форварда протекает в легкой форме, спортсмен не жалуется на самочувствие и находится под неусыпным наблюдением медицинских работников.

У всех остальных, кто сдавал анализы на коронавирус, инфекции не обнаружили. Отметим, что это уже не первый случай выявления COVID-19 среди участников футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичные результаты тесты показали у футболиста столичного «Динамо» Романа Евгеньева и нападающего «Локомотива», перуанца Джефферсона Фарфана.