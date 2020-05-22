Жена Погребняка: у Павла не было никаких признаков заражения коронавирусом

Жена Погребняка: у Павла не было никаких признаков заражения коронавирусом
Павел Погребняк. Фото: © РПЛ

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» из Екатеринбурга Павла Погребняка, прокомментировала информацию о том, что футболист сдал положительный тест на коронавирус.

«Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный тест на COVID-19, мы были шокированы. Мы сдали тест. Ждем результатов. У детей температура с 21 мая», — рассказала она, сообщает телеканал «360˚».

Напомним, сегодня стало известно, что результаты теста на коронавирус у нападающего Павла Погребняка показали положительный результат.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 213 938 человек. Скончались 334 996 человек, при этом 2 094 070 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 326 448 человек, умерли 3 249. При этом 99 825 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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