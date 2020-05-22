В Роспотребнадзоре заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России вышла на плато.

Она отметила, что в стране имеется тенденция к снижению распространения COVID-19.

«Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемических», —заявила она во время прямой трансляции.

За последние сутки в России зарегистрировано 8 894 новых пациента с коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. При этом стабильно более чем у 40% болезнь не имеет клинических проявлений. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на территории РФ с начала пандемии составляет 326 448 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 213 938 человек. Скончались 334 996 человек, при этом 2 094 070 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 326 448 человек, умерли 3 249. При этом 99 825 пациентов вылечились.

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