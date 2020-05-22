Петербургским выпускникам выдадут аттестаты до 11 июня

Петербургским выпускникам выдадут аттестаты до 11 июня
Вебинар комитета по образованию. Фото: gov.spb.ru

Петербургские школьники получат аттестаты до 10-11 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по образованию в пятницу, 22 мая.

«Исключение составляют те выпускники, кто по уважительным причинам не написал итоговое сочинение (изложение) в 11 классе», — уточнили в ведомстве.

Ожидается, что сочинения они сдадут 25 мая. Новая дата согласовывается с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Итоговые оценки в аттестатах для выпускников 9 и 11 классов будут выставляться на основании промежуточной аттестации. Причиной этого стали меры, принятые из-за пандемии коронавируса.

В случае если ребенок учился, находясь на лечении в больнице, оценка будет выставлена в его пользу. Рекомендация касается всех классов, не только выпускных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские выпускники получат аттестаты до 15 июня.

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