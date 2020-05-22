Число погибших при крушении самолета в Пакистане выросло до 35 человек

Число погибших в авиакатастрофе под Карачи увеличилось до 35 человек.

Как сообщает газета Dawn, Саад Эдхи, представитель Фонда Эдхи, заявил, что передали 35 тел с места происшествия в больницы.

Напомним, самолет «Пакистанских авиалиний» 22 мая потерпел крушение в городе Карачи. Лайнер выполнял рейс из Лахора в Карачи и разбился рядом с аэропортом.

На борту самолета, по предварительным данным, находился 91 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московской области в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил России скончались три человека. Авария произошла близ города Клин. Военнослужащие выполняли учебный полет.