Эксперт предсказала снижение пенсионного возраста в России

Пенсионный возраст в России могут снизить при критической ситуации на рынке труда. В этом уверена доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Данная мера, по словам Мирзабалаевой, будет носить вынужденный характер. В случае, если прогнозы подтвердятся, рассчитывать на досрочную пенсию смогут 1,5 — 2 млн человек в зависимости от числа безработных.

«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым», — подчеркнула доцент.

По слухам Минтруд РФ предложил разрешить выход на досрочную пенсию в России на три года раньше срока, а не на два как сейчас. Данная мера якобы прописана в плане по восстановлению экономики РФ. Документ Минэкономразвития направило в правительство РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума РФ снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию.