Заложник рассказал подробности захвата банка в Москве

Федор Пименов, который был одним из заложников в офисе «Альфа- банка» на Земляном Валу в Москвы, рассказала подробности случившегося.

Он рассказал, что кроме него, в отделении были еще три сотрудника. По его словам, двое сотрудников находились недалеко от него, а третий находился в своем кабинете, сообщает телеканал RT

«Получилось так, что за мной зашёл мужчина, и мы с работниками подумали, что это шутка как бы. А потом, когда он начал уже полноценно угрозами сыпать непонятными… выполнили, так сказать, данные требования», — рассказал Пименов.

По его словам, захватчик, забаррикадировал дверь в банк. Очевидец, также отметил, что мужчина не хотел наносить кому-то вред, а требовал «какой-то правды».

Напомним, в субботу, 23 мая, в отделение «Альфа-банка» на улице Земляной вал в Москве вошел мужчина с сумкой и заявил, что у него бомба. В здание в этот момент находились шесть человек. Его удалось задержать во время проведения переговоров. Здание офиса взяли штурмом. В результате операции никто не пострадал. Полиция установила личность мужчины, пытавшегося захватить заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве. Им оказался 34-летний житель Тюменской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина захватил заложников в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. Он угрожает взорвать здание. Неизвестный одет в черную куртку и спортивные штаны. Лицо его скрыто маской. Личность захватчика пока не установлена.