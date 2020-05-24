Испания открывает турсезон с июля

Иностранные туристы вновь смогут посещать Испанию уже в середине этого лета.

Как сообщает глава правительства Испании Педро Санчес, слова которого приводит ТАСС, королевство нуждается в туризме, ежегодно в страну приезжают более 80 млн иностранцев. Испания откроет границы в июле с соблюдением всех мер безопасности в целях предупреждения распространения коронавируса.

Санчес гарантирует, что туристам, как и местным жителя, ничего не угрожает.

По данным Национального института статистики, в этом марте число туристов в Испании сократилось на 64,3% по сравнению с мартом прошлого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Хорватия ждет российских туристов с 15 июня. С 1 июня в Хорватию смогут попасть туристы из стран Евросоюза, а еще через две недели могут приехать россияне и путешественники из других стран, сообщает АТОР.