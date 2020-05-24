Магазины одежды после пандемии будут работать по новым принципам

Магазины одежды после пандемии будут работать по новым принципам
Россияне не смогут воспользоваться примероными. Фото: unsplash.com

В магазинах одежды продолжат действовать санитарно-защитные нормативы и после пандемии.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин рассказал, что сейчас в ритейле разрабатывают варианты технологий, обеспечивающих выбор одежды без примерки, сообщает «Московский комсомолец».

Дизайнер Дмитрий Шишкин считает, что речь идет о создании цифрового профиля покупателя, когда появится возможности заносить метки с 3D-сканера в личный кабинет. Потребитель сможет купить одежду максимально подходящего для него размера.

Кроме того, как рассказал в крупном онлайн-магазине, примерки в пунктах выдачи теперь будут запрещены. Покупатель сможет примерить вещь дома и вернуть ее, если не подошла.

Также магазины будут работать по рекомендациям Роспотребнадзора. Речь идет об антисептических средствах, перчатках, масках на сотрудниках и постоянной дезинфекции помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученый назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу.

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