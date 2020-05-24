Петербуржцы утром хорошо соблюдали режим самоизоляции

Индекс оказался лучше, чем в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщает сервис «Яндекса». В половину девятого утра индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге составил 3,9 балла. Раньше, до пандемии и введения ограничений, цифра бы не сильно отличалась, отмечается на сайте. Тем не менее, показатель хороший – большинство граждан находятся дома.

В это время в Москве индекс равен 3,8 баллам, в большинстве других крупных городов Северо-Запада России показатель остается в «зеленой» зоне. С другой стороны, через пару часов все может измениться – в Северной столице, например, обещают хорошую погоду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки на коронавирус проверили 10,3 тыс. жителей Петербурга. Сейчас на карантине в Северной столице находятся 3343 человека, из которых 172 остаются в обсерваторе, 682 — на домашней самоизоляции, а 2489 — контактные.