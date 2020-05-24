Сбивший пешехода водитель «Мазды» сдался полиции

Житель Петербурга, сбивший пешехода и уехавший с места ДТП, пришел в полицию с явкой с повинной.

По данным главка МВД по городу и области, 23 мая около дома №19/1 по Альпийскому переулку произошло ДТП — неизвестный водитель «Мазды» въехал в магазин, при этом сбив человека, и скрылся с места происшествия.

На месте полиция установила, что неизвестный водитель поссорился с 37-летним мужчиной из-за парковки на газоне своей «Мазды», после чего он сел за руль и сбил этого пешехода.

Пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Позже в полицию обратился 34-летний виновник ДТП и заявил о произошедшем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Mazda сбил пешехода в Альпийском переулке и скрылся. Около 11:41 в субботу, 23 мая, он сбил пешехода и скрылся.