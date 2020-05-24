Жители Мурино оттащили машину, чтобы проехали пожарные

Сразу несколько граждан кинулись на помощь.

Об этом стало известно вечером 23 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в группе «Девяткино online». Все случилось в Мурино на улице Новой. В одном из домов загорелась квартира – огонь успел распространиться на площадь в 23 квадратных метров. На место вызвали спасателей, которые не смогли подъехать к зданию из-за припаркованного автомобиля. Тогда местные жители самостоятельно отодвинули машину.

Отмечается также, что граждане сами пытались тушить огонь, но с этой задачей лучше справились профессионалы. Уже через полчаса пожар был ликвидирован. В результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погибли два человека. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, горела обстановка площадью 17 квадратных метров и десятиметровый коридор. В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава и пять единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось в 19