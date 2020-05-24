На Косыгина трое обчистили квартиру собутыльницы на 84 тысячи рублей

В Красногвардейском районе стражи порядка раскрыли дело о хищении личных вещей у гражданки.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу, 23 мая в полицию обратилась 39-летняя женщина и сообщила о преступлении. По ее словам, в ночь на 23 мая она распивала алкоголь в своей квартире на проспекте Косыгина в компании трех случайных знакомых. Уходя из гостей, они прихватили с собой серьги, браслет, цепочку и два обручальных кольца на общий ущерб в 84 тысячи рублей.

Подозреваемых поймали в тот же день — ими оказались двое безработных мужчин 37 и 38 лет. Третьего подозреваемого продолжают искать.

На задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработного задержали за разбой в магазине в центре Петербурга.