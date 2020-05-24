Минкомсвязь составила график вывозных рейсов до 3 июня

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обнародовало предварительный график специальных рейсов, которые вернут россиян на родину в период с 24 мая по 3 июня.

Так, в воскресенье, 24 мая, в Москве ждут рейс из итальянского Рима, а на понедельник запланированы вывозные рейсы из Душанбе, Дели, Аммана (Иордания) и Денпасара (Бали). Последний полетит в российскую столицу с остановкой в Петербурге.

Согласно предварительному графику на июнь, россиян должны вывезти из Южной Кореи и Китая, сообщает Минкомсвязь в своем Telegram-канале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково отменили ряд международных и внутренних рейсов. Стоит отметить, что Россия приостановила международное авиасообщение еще в конце марта из-за коронавируса.