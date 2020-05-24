Последний звонок в России состоится в онлайн-формате

Последний звонок в России состоится в онлайн-формате
Мероприятие состоится уже завтра. Фото: Baltphoto

Мероприятия запланировано на 25 мая.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Ожидается, что трансляция последнего звонка для всех школьников России начнется 25 мая в 10 часов утра. Выпускников хотят порадовать флешмобами, прямыми эфирами со знаменитостями, блогерами и прочими медийными личностями.

Тем временем школьники надеются послушать музыку Макса Коржа, Imagine Dragons и Noize MC, а также станцевать под «Медлячок» Басты. Об этом сообщили в музыкальном сервисе «Звук».

Напоминаем, что одиннадцатиклассникам также предстоит сдать ЕГЭ – но только тем, кто хочет поступать в вуз. По предварительным данным, первый экзамен сдадут уже 29 июня.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским выпускникам выдадут аттестаты до 11 июня.

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