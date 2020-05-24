Ученые считают, что матерные слова помогают переносить боль

Даже брань бывает полезна.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщается в научном журнале Frontiers in Psychology. Исследование занялись психологи из Килского и Оксфордского университетов (Великобритания). Им было любопытно выяснить, для чего некоторые люди матерятся и как это влияет на них. Выяснилось, что бранные слова помогают людям притуплять испытываемую боль. Пока что эксперты не могут объяснить, с чем именно это связано.

Уточняется, что в эксперименте участвовали 92 человек. Они употребляли псевдо-матерные слова, а также настоящие. Их попросили окунуть руку в холодную воду, а затем начать ругаться. Когда люди выкрикивали брань, им действительно легчало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученый назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу. По словам эксперта, при инфекции, которая передается воздушно-капельным путем, единственным средством борьбы эпидемией может стать только вакцинация с широким охватом населения.