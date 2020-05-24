В Петербурге семье погибшей от коронавируса врача выплатят компенсацию

Галина Литвинова помогала зараженным чувствовать себя лучше, но в итоге заболела сама.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он заявил, что родственники погибшей от коронавируса врача-кардиолога Галины Литвиновой получат компенсацию. Глава города пожелал им крепости и стойкости, а также отметил, что скончавшаяся медик была отличным профессионалом. Он подчеркнул, что за годы своей работы она спасала далеко не одну жизнью.

Напоминаем, что специалист работала заведующей 1 кардиологическим отделением Городской больницы №26. Она трудилась там с 1993 года.

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