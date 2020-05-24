Экс-студентка СПбГУ заявила о домогательствах со стороны преподавателя

Она рассказала, что его жертвами были несколько девушек.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем пишет «Мойка78». Бывшая студентка СПбГУ рассказала, что в университете есть преподаватель, который пристает к девушкам. Так, он постоянно задавал студентке вопросы об ее интимной жизни и делал пошлые намеки. Источник уверяет, что мужчина так вел себя не только с ней, но и другими студентками. Некоторым из них он прямо предлагал вступить в интимную связь. Известно, что на данный момент преподаватель ушел в другой вуз.

Напоминаем, что в СПбГУ также работал в историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. После этого все заговорили о том, что происходит за стенами одного из лучших университетов страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МГУ ничего не знают о случаях домогательств в вузе.