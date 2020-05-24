В России нашли практически всех детей, пропавших в январе-марте

В России нашли практически всех детей, пропавших в январе-марте
Розыск детей является одним из основных направлений работы Следственного комитета. Фото: pixabay

Более 3,6 тыс. детей пропали в России в первом квартале текущего года. 98,6% из них уже нашли.

Так, за первый квартал 2020 года число несовершеннолетних, о безвестном исчезновении которых поступили сообщения в Следственный комитет, составило — 3 629.

По данным СК, в прошлом году в органы ведомства поступило почти 15 тыс. сообщений об исчезновении детей. 93,7% несовершеннолетних были найдены живыми в первые десять суток. С 2019 года пропавшими числятся 74 несовершеннолетних.

Напомним, 25 мая считается Международным днем пропавших детей. Их розыск является одним из основных направлений работы Следственного комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК завел уголовное дело после перестрелки на парковке в Москве.

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