Синоптики рассказали, когда в Россию вернется майская погода

На середине этой недели погода в европейской части России вернется в свое привычное русло — температура воздуха за окном будет характерна для конца мая.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре европейской территории страны в ближайшие два дня, понедельник-вторник, температура составит около +15…+18 градусов. Ночи станут теплее уже со вторника. По словам Вильфанда, давление будет расти, а осадков пока не ожидается, сообщает РИА Новости.

Погоду в среду придется еще «перетерпеть», а уже в четверг потеплеет до 18-20 градусов, а на выходных погода разгуляется до 20-22 градусов. По словам синоптика, тепло будет держаться до конца недели. Жителям юга стоит ждать жару до 25-28 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию ожидает экстремально жаркое лето.