Александр Дрозденко рассказал о новом члене семьи

Александр Дрозденко рассказал о новом члене семьи
Новый питомец Дрозденко. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о пополнении в семействе и поделился с подписчиками снимками нового питомца.

Глава области рассказал в своем инстаграме, что его семья решила завести щенка бивер терьера, девочку. Александр Дрозденко выразил надежду, что малышка будет счастлива в своем новом жилище.

Подписчики губернатора порадовались за него и обсыпали питомца комплиментами. Многие пожелали собаке и ее новоиспеченным всего самого лучшего.

При этом он не сообщил, как они решили назвать нового члена семьи Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко на мотоцикле приехал в лесничество Всеволожского района для посадки деревьев. Празднование приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году День посадки леса стал частью Международной акции «Сад Памяти».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр дрозденко ленобласть собака
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный петербуржец устроил стрельбу на Кубинской посреди ночи
Александр Дрозденко рассказал о новом члене семьи
В супермаркете на Ефимова мужчина бросился на охранников с газовым ...
Участника драки на Пряжке госпитализировали с порезом горла
Полиция задержала вероятных мошенников, которые «разводили» ...
Петербурженку изнасиловали в ее квартире на Среднеохтинском
Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19
Бастрыкин взял под контроль дело об избиении многодетной матери в Петербурге