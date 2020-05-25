Александр Дрозденко рассказал о новом члене семьи

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о пополнении в семействе и поделился с подписчиками снимками нового питомца.

Глава области рассказал в своем инстаграме, что его семья решила завести щенка бивер терьера, девочку. Александр Дрозденко выразил надежду, что малышка будет счастлива в своем новом жилище.

Подписчики губернатора порадовались за него и обсыпали питомца комплиментами. Многие пожелали собаке и ее новоиспеченным всего самого лучшего.

При этом он не сообщил, как они решили назвать нового члена семьи Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко на мотоцикле приехал в лесничество Всеволожского района для посадки деревьев. Празднование приурочили к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году День посадки леса стал частью Международной акции «Сад Памяти».