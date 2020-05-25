Двое петербуржцев организовали подпольное казино в квартире на Комендантской площади

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной игорной деятельности, подозреваемыми по которому проходят двое местных жителей.

Как сообщили в городском надзорном органе, двоих мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые до марта этого года организовывали и проводили азартные игры в квартире, расположенной в одном из домов по Комендантской площади. Для этого они разместили в помещении 27 игровых автоматов.

Уголовное дело рассмотрит Приморский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обнаружили подпольное казино. Узнать точный адрес местоположения незаконного игрового заведения удалось в конце февраля 2020 года.