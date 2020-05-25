Камера будет ловить грузовики на Выборгском шоссе

Фотофиксацию нарушений установили в дополнение к знакам запрета грузового транзита на региональной трассе Парголово — Огоньки в Ленобласти, сообщили в ГКУ «Ленавтодор».

Такие меры предусмотрели из-за игнорирования водителями большегрузов ограничений проезда. Напомним, запрет проезда большегрузов по этой дороге был введен еще несколько лет назад. Под запрет попадали все машины массой более 3,5 тонн.

Однако водители грузовиков зачастую мчатся по шоссе, объезжая рамки «Платона» на трассе А-181 «Скандинавия». При этом они нередко нарушают скоростной режим, а также не обращают внимания на запрет проезда, пешеходов и населенные пункты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выходных в Ленобласти оштрафовали 32 квадроциклиста. На минувших выходных в Ленобласти прошли рейды по проверке эксплуатации самоходной техники и соблюдения масочного режима.