Мы едем на дачу. МКБ проанализировал траты клиентов на АЗС до и во время карантина

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал насколько активно его клиенты пользовались услугами АЗС до и во время режима самоизоляции.

Анализ расходов показал, что россияне продолжают активно проводить выходные за городом. Этому не могут помешать ни режим пропусков, ни другие ограничительные меры. Количество покупок на АЗС каждую пятницу практически удваивается.

В марте 2020 года россияне в среднем тратили на АЗС 1050 рублей. На один платежный терминал приходилось 30-40 платежей, при возрастающей активности по пятницам – до 65-69 платежей и увеличением среднего чека до 1200 руб.

Режим нерабочих дней был объявлен 25 марта и начал действовать 30 марта (понедельник). Уже в пятницу, 27 марта, виден резкий рост операций на АЗС. Количество операций в 1,5 раза превышало среднедневной показатель с начала года.

С введением режима самоизоляции количество операций на АЗС сократилось до 20-30 из расчета на один платежный терминал, средняя стоимость одной заправки опускалась ниже отметки в 1000 рублей. Но по пятницам (3.04 и 10.04) клиенты МКБ продолжали выезжать за город: 3 апреля было совершено 45 покупок из расчета на один терминал, 10 апреля уже 57.

После введения 15 апреля режима электронных пропусков количество покупок из расчета на один терминал снизилось еще на 20%. Но уже в пятницу 17 апреля наблюдается увеличение трафика (47 заправок на один терминал с традиционно возросшей суммой одной заправки).

Всплеск активности автомобилистов пришелся на предпраздничные дни – 30 апреля и 1 мая банк зафиксировал 66 и 53 покупки из расчета на один терминал. Введение для московских школьников каникул с 15 мая увеличило количество заправок до 69.

В мае автомобилисты стали возвращаться к работе и привычной жизни. С 18 мая наблюдается стабильный спрос на горючее в будние дни, среднее количество платежей на один терминал составляет 39-43 со средним чеком в районе 1000 рублей.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.