Операторам связи грозит банкротство из-за бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам

В список социально значимых сайтов вошли нлайн-медиа и новостные агрегаторы, социальные сети и сообщества, электронная почта, мессенджеры, поисковые сервисы, карты, государственные органы и сервисы, доставка, агрегаторы. Фото: pixabay.com

В список социально значимых сайтов вошли нлайн-медиа и новостные агрегаторы, социальные сети и сообщества, электронная почта, мессенджеры, поисковые сервисы, карты, государственные органы и сервисы, доставка, агрегаторы. Фото: pixabay.com

Региональные операторы связи встревожены возможным банкротством и вынужденным снижением качества услуг, в случае, если будет принят законопроект о свободном доступе к социально важным сайтам.

Представители таких игроков рынка, как «Ростелесеть», «Областные телевизионные сети» Ассоциации телекоммуникационных операторов и Ассоциации операторов связи Владимирской области составили официальное обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина, в котором изложили свои опасения.

Переход даже 20% абонентов на пользование бесплатными услугами, — а многим после принятия законопроекта платные услуги попросту станут не нужны, — может быть критическим для выживания операторов. Однако по предварительных подсчетов, принятие законопроекта может сократить вдвое количество клиентов, пользующихся платными услугами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на самоизоляции услуга покупки SIM-карт стала доступна онлайн.