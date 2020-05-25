Операторам связи грозит банкротство из-за бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам

Региональные операторы связи встревожены возможным банкротством и вынужденным снижением качества услуг, в случае, если будет принят законопроект о свободном доступе к социально важным сайтам.
Представители таких игроков рынка, как «Ростелесеть», «Областные телевизионные сети» Ассоциации телекоммуникационных операторов и Ассоциации операторов связи Владимирской области составили официальное обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина, в котором изложили свои опасения.
Переход даже 20% абонентов на пользование бесплатными услугами, — а многим после принятия законопроекта платные услуги попросту станут не нужны, — может быть критическим для выживания операторов. Однако по предварительных подсчетов, принятие законопроекта может сократить вдвое количество клиентов, пользующихся платными услугами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на самоизоляции услуга покупки SIM-карт стала доступна онлайн.