В Петербурге мужчина ответит перед судом за преступление в сфере компьютерной информации

В Петербурге мужчина ответит перед судом за преступление в сфере компьютерной информации
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении преступления в сфере компьютерной информации.

Преступный инцидент произошел в 2015 году. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ.

Как сообщили в прокуратуре города, по данным следствия, он установил спутниковый приемник, после чего подключил его к третьим лицам, получив за это денежное вознаграждение.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортная полиция задержала в Пулково мошенника, находящегося в федеральном розыске.

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